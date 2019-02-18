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"Вообще адище": люди в шоке от просевшего Крымского моста

Украинцы постоянно публикуют негатив про Крымский мост. Фото: most.life
Происходящее на переправе через Керченский пролив во время строительства привело в ужас пользователей Сети. Украинские СМИ заметили несостыковки в плитах Крымского моста, опоры которого, по заявлению некоторых ученых, уже просели.  
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В интернете набирает популярность очередное паническое заявление украинских блогеров. На неладное обратила внимание пользователь Twitter  RoksolanaToday&Крым, которая известна периодическими негативными публикациями о Крымском мосте.  

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 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Крымский мост

Крымский мост

У себя в микроблоге она опубликовала две фотографии, которые, по ее мнению, свидетельствуют о нарушениях в процессе строительства железнодорожной части Крымского моста. Украинские СМИ сразу подхватили тему. "На свежих снимках видны несостыковки в плитах", – написало интернет-издание "Обозреватель".  

Комментаторы не упустили возможности поделиться своими впечатлениями о переправе. "На фото выглядит дико арматура из бетона: в условиях влажности, тепла, соленой воды капец наступит быстро", – написал пользователь conductor. 

Украинцы сочиняют небылицы про Крымский мост. Скриншот: Дни.ру

В свою очередь, GRomS заявил, что пролеты железнодорожной части Крымского моста не сходятся. "На втором фото вообще адище, я так понимаю, мостики нагородили, чтоб с одного пролета на второй перейти", – отметил комментатор.  

Украинские СМИ и блогосфера взяли за правило публиковать негатив про переправу. Как правило, изложенная в их язвительных заметках информация о Крымском мосте не находит подтверждения.  

Крымский мост соединил полуостров с Кубанью. Фото: most.life

О проблемах с переправой ранее говорил научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук (РАН) Юрий Медовар. Ученый утверждал, что некоторые опоры Крымского моста просели, а другие, наоборот, поднялись.  

Длина Крымского моста – 19 километров. Фото: most.life

А пока украинцы и им сочувствующие захлебываются желчью, Крымским мостом активно пользуются жители полуострова и Кубани. С момента открытия автомобильной части, в мае прошлого года, по переправе проехали около четырех миллионов машин. 

В конце текущего года на Крымском мосту появится железная дорога. По ней будут ездить как пассажирские, так и грузовые поезда. 

Автор: Федор Лопырев18 февраля 2019, 07:10
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