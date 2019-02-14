"Единая Россия" помогла попавшему в ДТП школьнику
Трагедия произошла в сентябре 2018 года, школьника доставили в балаковскую больницу. Мальчик получил тяжелые травмы, перенес несколько сложных операций и до сих пор прикован к кровати. Он не может говорить и ходить, дышит Егор с помощью специального аппарата.
В общественную приемную Балаковского отделения "Единая Россия" за помощью обратился отец школьника Аркадий Мазин. На просьбу откликнулся депутат Гагик Киракосян.
Он оплатит поездку маленького Егора в Москву, где ему сделают еще одну операцию, после которой он сможет нормально дышать и разговаривать.
Депутат также окажет материальную помощь для покупки дорогостоящего прибора, необходимого для нормальной транспортировки мальчика в столицу.
Гагик Киракосян пообещал следить за судьбой Егора и при необходимости помогать, чтобы мальчик выздоровел и встал на ноги.
Телеведущая не ожидала такого от родной кровиночки
Певице отказали в оформлении пенсии
Подписчики восхищаются малышом
Певец признался, что все больше удивляется людям