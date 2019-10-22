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В Петербурге приезжий ударил ножом знакомого из-за неприязни

прочитано 93 раза

В Пушкинском районе Петербурга между гражданином Ливии и его знакомым произошел конфликт. Один из мужчин на почве ссоры нанес ножевой удар другому.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Преступник разыскивается. Возбуждено уголовное дело, пишет газета "Петербургский дневник"

22 октября 2019, 21:27

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