В Петербурге приезжий ударил ножом знакомого из-за неприязни

В Пушкинском районе Петербурга между гражданином Ливии и его знакомым произошел конфликт. Один из мужчин на почве ссоры нанес ножевой удар другому.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Преступник разыскивается. Возбуждено уголовное дело, пишет газета "Петербургский дневник".
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