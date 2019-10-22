В Уфе мужчина с ножом ограбил офис микрозаймов

В Уфе произошло ограбление финансовой организации. Мужчина вошел в офис микрозаймов и вместо паспорта из кармана куртки достал нож. Налетчик потребовал у сотрудников конторы деньги.
Напуганная женщина передала ему две с половиной тысячи рублей, после чего злоумышленник скрылся. Подозреваемый задержан, передает ToDay News Ufa. Им оказался 30-летний житель поселка Красный Яр Уфимского района, имеющий судимость. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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