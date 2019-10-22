Под Ростовом в ходе перестрелки погибли люди

В Ростовской области в ходе перестрелки между двумя семьями погибли, по последним данным, пять человек. ЧП произошло в Орловском районе. ё
Конфликт начался между двумя фермерскими семьями, которые не поделили пастбища, пишет телеграм-канал "Baza". Участники перестрелки скрылись на четырех машинах, сейчас их ищут. В район происшествия сгоняют всех полицейских и следователей со всей области.
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