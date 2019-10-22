В Ижевске пьяный мужчина поджег чужой автомобиль

В Ижевске полицейские задержали подозреваемого в поджоге чужого автомобиля. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.
По предварительной версии, местный житель проник в ВАЗ-2114 и поджег салон зажигалкой. Следователям он признался, что не помнит своих действий, так как был сильно пьян.
Возбуждено уголовное дело. Правонарушителя заключили под домашний арест. Ему может грозить до пяти лет тюрьмы, сообщает ИА "Удмуртия".
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
В каком возрасте вы лишились девственности, и как это происходило?
Отношения со старым мужчиной.
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Злые или добрые родители???
Кем вы работаете?
Я не могу никак увидеть связи И не могу понять, ну в чем секрет Богинь и королев кругом как грязи А баб нормальных посему-то нет
В каком возрасте у вас начались менструации, а девушки?
Давайте Отмороженного выгоним из форума ,какого чёрта лысого он <цензура> пургу про разную <цензура>*,