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В Ижевске пьяный мужчина поджег чужой автомобиль

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В Ижевске полицейские задержали подозреваемого в поджоге чужого автомобиля. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

По предварительной версии, местный житель проник в ВАЗ-2114 и поджег салон зажигалкой. Следователям он признался, что не помнит своих действий, так как был сильно пьян. 

Возбуждено уголовное дело. Правонарушителя заключили под домашний арест. Ему может грозить до пяти лет тюрьмы, сообщает ИА "Удмуртия".

Автор: 22 октября 2019, 14:31

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