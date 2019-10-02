В страшной аварии в Башкирии погибла женщина

При столкновении двух автомобилей в Салавате погибла одна женщина, еще два человека – водители, получили ранение. Об этом сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на пресс-релиз местной Госавтоинспекции.
Авария произошла поздно вечером на перекрестке улиц Губкина и Калинина. Chevrolet Lanos под управлением 33-летнего местного жителя и отчечественный ВАЗ-2112 под управлением 26-летнего водителя не поделили дорогу. В результате, скончалась 24-летняя пассажирка "Жигулей".
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