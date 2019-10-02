Обрушившийся на Питер ураган разрушил город

Во вторник, 1 октября, в городе шли дожди и бушевал штормовой ветер. Чтобы защитить северную столицу от наводнения, в Финском заливе закрыли затворы дамб. По данным НСН, в некоторых районах выпал град.
Ураган нанес сильный ущерб Санкт-Петербургу. По всему городу лежат поваленные деревья, столбы и дорожные знаки. Они перекрыли проезжую часть. Из-за этого на дорогах образовались серьезные автомобильные пробки, сообщает "ТВ Центр".
Кроме того, огромное количество машин получили повреждения от упавших конструкций. Сбой произошел и в движении электропоездов. Этому поспособствовал обрыв контактной сети.
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