В Приамурье дети облюбовали горку из фекалий

Новый год 2019 Эксклюзив Форум Новости "Дома-2" Гороскоп

Самое читаемое

Сенчуковой и Рыбину не хватило сил
В диком скандале с продажей тел онкобольных всплыло имя Кобзона
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
Порошенко впал в истерику после нагоняя от Путина
Газманов сильно изменился после сообщения жены о завершении отношений
партнеры
Среда 9 января
Лента новостей
15:44
Хочется ширяться: Пригожин поставил крест на российской музыке
15:11
Стало известно о загадочной болезни в "Доме-2"
14:46
"Ты, тварина!" – появилось видео издевательств москвички над ребенком
14:37
В Москве произошло массовое ДТП со снегоуборочной техникой
14:33
Утонченная Литвинова предстала в элегантном наряде
14:20
"Скакала и садилась на шпагат": Тодоренко откровенно рассказала о беременности
14:09
На Первом канале крупно показали **** голубого Урганта
14:03
В центре Москвы приезжий из Казани ударил ножом подростка
13:53
Сбежавшие из России из-за долгов супруги найдены мертвыми в Камбодже
13:50
Какой срам: Порошенко привел возбужденную жену в церковь
13:42
Украина грозит России кораблями НАТО
13:29
Корейские школьники избили рабочих из России
13:22
Популярный актер возмутил вызывающим поведением
13:17
Отдыхают вместе: муж-изменщик приполз к Ани Лорак
13:14
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 января 2019 года
13:01
Знаменитая актриса сравнила себя с Путиным
12:50
Оптическая иллюзия повергла народ в изумление (видео)
12:37
"Пошли вы к черту!": громкое разоблачение вранья "Битвы экстрасенсов" потрясло Россию
12:31
Украинцы брызжут слюной из-за модницы Захаровой
12:24
Названа самая эффективная диета
12:19
Кризис брака: как менялась модель семьи в России
12:10
Убившее динозавров цунами повторили
12:03
Покалеченная Бледанс взбесила народ своей жалобой
11:54
Муж после подлой измены плюнул в лицо Кравец
11:51
Володин поставил Думе задачи на весеннюю сессию
11:48
Россиянам пообещали повышение зарплат
11:44
Звезда "Уральских пельменей" высмеяла малоимущих россиян
11:32
Шнуров устроил разнос Первому каналу из-за "Голоса"
11:13
Популярный рэпер заказал марихуану у Маркл
11:09
Россиян предупредили об аномальных морозах
10:46
У Апексимовой волосы встали дыбом на прощании с Бортником
10:34
Несколько часов лизал звонок: камеры сняли странного нарушителя
10:30
Переотдыхавший Соловьев грязно обругал зрителей
10:19
В Башкирии маршрутка попала в массовое ДТП с грузовиком
10:15
Липницкая похвасталась дорогим подарком от Плющенко и Рудковской
10:13
"Откровенная страшила": униженная Барановская получила новый удар
09:52
"Часть жизни": Тутберидзе высказалась о Медведевой
09:45
Легкомысленный принц Уильям бросил Кейт Миддлтон из-за вечеринки
09:43
Трамп выступил с экстренным сообщением
09:30
Во Внуково обнаружили мертвого пассажира
09:27
"Переезжаю на Мальдивы": Волочкова с "разъехавшейся" грудью сделала заявление
09:10
Акробата Московского цирка во время шоу затоптала лошадь (видео)
08:58
В Москве грузовик снес легковушку
08:48
Новые подробности о сенсационном разводе Аршавина
08:37
Названа цель вбросов о переезде Скрипаля
08:31
Емельяненко обвенчался с бывшей женой
08:20
Трамп получил пощечину из-за нападок на Путина
07:56
В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО
07:10
"Как кошка с собакой": разведенных Петросяна и Степаненко ждет ожесточенная грызня
06:04
Одумавшийся Лукашенко идет навстречу Путину
23:26
Беременная Лопырева хочет избавиться от свалившейся на нее ноши
22:42
Почему мужчинам нужны от одинокой Бузовой только деньги
22:17
Упрямая дочь идет наперекор желаниям Тимати
21:20
Любвеобильная певица МакSим вынуждена выбирать между двумя мужчинами
20:09
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 января 2019 года
19:05
Сбежавшие из страны к иностранным мужьям российские звезды
18:29
Когда помирятся Россия и США
17:49
"Не могу ему изменять": уехавшая из России Волочкова стала отшельником
17:11
Заботливый Путин выручил убитую горем россиянку
16:36
В Москве двухлетний ребенок ради забавы выбросил полмиллиона
16:08
Потерявший голову ухажер предъявил справку требовательной Борисовой
15:33
Харламов ошарашил заявлением после известия о терзаниях Асмус
14:59
Друзей покойного Криса Кельми отказались пускать на похороны
14:22
Российский режиссер умер из-за оторвавшегося тромба
13:42
Взволнованная Костенко готовится к появлению второго ребенка
13:11
Цветущую Утяшеву поздравляют с пополнением
12:31
Знаменитая модель найдена мертвой в своем доме
12:06
Роскошная жизнь Скрипалей после отравления
11:31
Главную свинью российского телевидения лишили зарплаты
10:58
Актер из "Криминального чтива" скончался из-за осложнений после болезни
10:29
Жене доложили о грязной измене Кобзона
10:04
Умерла звезда фильма "Звездный путь"
08:27
Сделано сенсационное заявление о пополнении в семье певицы Алсу
06:17
Опустошенный Порошенко в ужасе бежит с тонущего корабля
01:16
Названы главные причины жутких мучений сына Табакова
00:06
У измотанного Лазарева заканчиваются деньги
23:17
Загнанный в угол Шепелев вынужден рассказать сыну всю правду
22:08
Поргина поставила крест на личной жизни после смерти Караченцова
21:15
Кравец побила короной наглого Дудя
21:00
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 января 2019 года
20:39
69-летняя Пугачева заявилась на празднование Рождества Христова в дерзком мини
20:11
Главные звезды "Дома-2" похудели до неузнаваемости
19:41
Интимное видео сбежавшей от Фадеева фаворитки вызвало переполох
19:03
В Москве злоумышленники ограбили аптеку с помощью шприцев
18:23
Избранника Ирины Шейк перепутали с Шаляпиным на премии "Золотой глобус"
17:01
Это судьба: Бузова осталась без любимого мужчины в Рождество
16:19
Плюнувшую на королевскую семью Меган Маркл поставили на место
15:39
Сексуальная Лобода с невероятно гибким телом перещеголяла Волочкову
15:05
Много погибших: в Черном море затонул корабль
14:32
Россияне в панике из-за травмы Путина
14:06
Скончался гитарист знаменитой рок-группы
12:41
"Шикарная пара": народ радуется за красующихся вместе Лорак и Лазарева
12:07
Звезда "Битвы экстрасенсов" умерла после тщетной борьбы с раком
11:31
18-летняя любовница известного певца устроила стриптиз на "Доме-2"
11:06
В Москве загорелся автокомплекс
10:39
Разрешили ехать: Верник нелепо оправдался за возмутительную выходку
10:09
Прикинувшихся счастливыми Собчак и Виторгана поймали на гнусной лжи
08:34
Эмоциональную Кудрявцеву готовят к тяжелым потрясениям
19:08
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 января 2019 года
18:48
Сексуальны и не женаты: до последнего тянувшие с предложением звезды
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Крымский мост признали бесполезным
Россияне в панике из-за травмы Путина
69-летняя Пугачева заявилась на празднование Рождества Христова в дерзком мини
"Откровенная страшила": униженная Барановская получила новый удар
Кравец побила короной наглого Дудя
Жене доложили о грязной измене Кобзона
Регионы

В Приамурье дети облюбовали горку из фекалий

Фото: pixabay.com
В селе Чигири Благовещенского района на дороге замерзли экскременты. Ледяная горка из них появилась после того, как около трехэтажных новостроек переполнились септики.
прочитано 430 раз

Сельскую дорогу буквально затопило нечистотами. Местные жители стали публиковать в соцсетях фотографии, как с этой горки катается ребятня.

ПО ТЕМЕ

В России грязный снег покрасили белой краской

В элитном поселке коммунальщики покрасили снег (видео)

Как выяснилось, жильцы новых домов отказались платить за откачку септика, считая тариф необоснованно высоким. В результате управляющая компания не присылала ассенизатор, передает "Амур.Инфо".

В дежурной диспетчерской службе Благовещенского района сообщили, что к настоящему времени септик очистили. Но теперь из-за инцидента местным жителям предстоит выбрать новую управляющую компанию, передает РИА Новости. Проезжую часть от замерзших нечистот в Чигирях пообещали расчистить до конца недели.

Еще один курьезный случай произошел в декабре в городе Мыски Кемеровской области. Как писали "Дни.ру", там чиновники приняли решение покрасить белой краской созданную к праздникам снежную горку. Таким образом они решили скрыть угольную пыль, пачкающую снег в городе. Мэр Мысков Дмитрий Иванов заявил, что ответственный уже получил выговор. При этом он принес извинения горожанам, которым инцидент испортил новогоднее настроение.

Автор: Валерия Нарская9 января 2019, 14:26

комментарии

Политика

Трамп получил пощечину из-за нападок на Путина
Когда помирятся Россия и США
Боевой корабль США с ракетным оружием приближается к берегам Крыма
Великие потрясения: Евросоюз обречен на мрачное будущее

Шоу-бизнес

Обалдевшая от нагрузок Лель стала терять память
"Бездушные": Толкалина врезала сбежавшим из России артистам
Стало известно о загадочной болезни в "Доме-2"
Прощенная старушка-жена Солнцева организовала притон

Проишествия

"Ты, тварина!" – появилось видео издевательств москвички над ребенком
Несколько часов лизал звонок: камеры сняли странного нарушителя
Акробата Московского цирка во время шоу затоптала лошадь (видео)
Атаковали и взяли в плен: российских моряков захватили пираты

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

"Переезжаю на Мальдивы": Волочкова с "разъехавшейся" грудью сделала заявление

Балерина выбирает место для бани и ледяной купели
Шоу-бизнес

Отдыхают вместе: муж-изменщик приполз к Ани Лорак

Поклонники убеждены, что певица воссоединилась с супругом
Шоу-бизнес

Муж после подлой измены плюнул в лицо Кравец

Чужие трусы стали последней каплей
Шоу-бизнес

"Бездушные": Толкалина врезала сбежавшим из России артистам

Она отметила праздники в Рязанской области

Гороскоп

"Как кошка с собакой": разведенных Петросяна и Степаненко ждет ожесточенная грызня
Одумавшийся Лукашенко идет навстречу Путину
Беременная Лопырева хочет избавиться от свалившейся на нее ноши
Почему мужчинам нужны от одинокой Бузовой только деньги

Фоторепортажи

У Апексимовой волосы встали дыбом на прощании с Бортником
Сбежавшие из страны к иностранным мужьям российские звезды
Главные звезды "Дома-2" похудели до неузнаваемости
Сексуальны и не женаты: до последнего тянувшие с предложением звезды

Спорт

Липницкая похвасталась дорогим подарком от Плющенко и Рудковской
"Часть жизни": Тутберидзе высказалась о Медведевой
"Какие милые": Медведева появилась на публике с возлюбленным
Дебошир Мамаев пошел на хитрость в СИЗО

Регионы

В Приамурье дети облюбовали горку из фекалий
Люди покинули покосившийся Крымский мост
С борта самолета в оперативный штаб: президент России прибыл в Магнитогорск
Челябинец выкупил гей-видео и сдал вымогателей полиции
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru