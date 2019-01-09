В Приамурье дети облюбовали горку из фекалий
Сельскую дорогу буквально затопило нечистотами. Местные жители стали публиковать в соцсетях фотографии, как с этой горки катается ребятня.
Как выяснилось, жильцы новых домов отказались платить за откачку септика, считая тариф необоснованно высоким. В результате управляющая компания не присылала ассенизатор, передает "Амур.Инфо".
В дежурной диспетчерской службе Благовещенского района сообщили, что к настоящему времени септик очистили. Но теперь из-за инцидента местным жителям предстоит выбрать новую управляющую компанию, передает РИА Новости. Проезжую часть от замерзших нечистот в Чигирях пообещали расчистить до конца недели.
Еще один курьезный случай произошел в декабре в городе Мыски Кемеровской области. Как писали "Дни.ру", там чиновники приняли решение покрасить белой краской созданную к праздникам снежную горку. Таким образом они решили скрыть угольную пыль, пачкающую снег в городе. Мэр Мысков Дмитрий Иванов заявил, что ответственный уже получил выговор. При этом он принес извинения горожанам, которым инцидент испортил новогоднее настроение.
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