В России грязный снег покрасили белой краской

Жители города Мыски Кемеровской области сняли на видео необычное решение местных чиновников покрасить белой краской созданную к праздникам снежную горку. Таким образом, посчитали очевидцы, те решили скрыть угольную пыль, пачкающую снег в городе, передает "Царьград".
Мэр Мысков Дмитрий Иванов заявил, что ответственный уже получил выговор. "Я дал команду немедленно очистить горку от краски и привести ее в порядок. Приношу извинения горожанам, которым этот инцидент испортил новогоднее настроение", – цитирует главу города Пятый канал.
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