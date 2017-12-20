В элитном поселке коммунальщики покрасили снег

В элитном поселке Красноярского края коммунальщиков поймали за необычным занятием. Сотрудники управляющей компании красили снежную скульптуру.

Для работ была выбрана белая краска. Коммунальщики решили, что так экспозиция будет выглядеть более привлекательно, передает Ura.ru. Видео публикует РЕН ТВ.