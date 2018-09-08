Крымский мост погнулся после жуткого ЧП: движение перекрыто
"Стрелой плавкрана повреждена одна мачта освещения, погнуты несколько метров барьерного ограждения моста", – оперативно заявили в инфоцентре "Крымский мост".
На месте ЧП работают специалисты. Сейчас проводится диагностика сооружения. "Примерно в 8:30 буксиру удалось подцепить плавкран и оттащить его от мостового сооружения", – объявили в инфоцентре.
Предположительно, для устранения последствий ЧП потребуется 6-8 часов. Специалисты приступят к ремонтным работам после завершения диагностики и снятия штормового предупреждения.
Первый пятнично-осенний закат. Можно немного поскучать по лету и порадоваться предстоящим выходным :) #романтикастройкивека pic.twitter.com/Oi4DOrfNt4— Крымский мост (@Krymsky_bridge) 7 сентября 2018 г.
Как сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор "Тамань", являющегося оператором моста, одну из полос движения на переправе пришлось временно перекрыть для ремонтных работ. Кроме того, на трассе А-290 на транспортном переходе ограничена скорость движения до 40 километров в час из-за усиления ветра в Керченском проливе.
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