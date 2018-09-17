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Регионы

Единороссы взяли на контроль выплаты учителям за ГИА

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Киселев Сергей
"Единая Россия" проконтролирует выплаты педагогам за государственную итоговую аттестацию (ГИА). По словам координатора партийного проекта "Новая школа", депутата Госдумы Алены Аршиновой, регионам дано поручение предусмотреть средства на соответствующие цели при формировании бюджетов.  
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Парламентарий отметила, что ранее единороссы проверяли выплаты за Единый государственный экзамен (ЕГЭ). По итогам мониторинга стало известно о наличии ряда проблем с выплатами за ГИА-9 (ОГЭ) и другие формы итоговой аттестации.

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В результате были внесены изменения в Федеральный закон "Об образовании", которые касались компенсаций педагогам за работу по подготовке и проведению ГИА за девятый класс, а не только за 11-й. Соответствующие изменения вступают в силу с января следующего года.  

По словам Аршиновой, в связи с этим необходимо проверить готовность исполнения нормативно-правового акта в контексте подготовки бюджета. "Уже 29 регионов сообщили, что такие возможности они проработали, и в региональных бюджетах средства на это в проекте уже предусмотрены", - заявила парламентарий.

Алена Аршинова. Фото: ER.RU

Она призвала провести такие проверки и другие субъекты Федерации. Координатор партпроекта "Новая школа" подчеркнула, что труд педагогов должен оплачиваться объективно и справедливо.

Также "Единая Россия" вместе с общественной организацией "Воспитатели России" проведет 27 сентября единый день приема родителей и дошкольников. Помимо прочего, он нацелен на выявление общих и системных проблем дошкольного образования в регионах.  

Глава организации, зампред думского комитета по образованию и науке Лариса Тутова напомнила, что первый раз всероссийский прием прошел в октябре прошлого года. По ее словам, в мероприятии приняли участие 69 регионов, более 1,5 тысячи родителей, а также порядка 200 экспертов, которые давали консультации по поступившим вопросам.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Авилов Александр

Людей волновала материально-техническая обеспеченность учебных заведений, доступность дошкольного образования, работа персонала, нехватка медицинских работников и многое другое. В итоге было решено сделать акцию регулярной, отметила Тутова. 

Партпроект "Единой России" "Новая школа" направлен на развитие системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования. В центре внимания – строительство новых и капитальный ремонт старых школ, оснащение учебных заведений современным оборудованием и многое другое.

Серьезное внимание уделяется повышению роли и статуса педагога и воспитателя. "ЕР" также акцентирует внимание на дошкольном образовании, в том числе обеспечении детей до трех лет местами в дошкольных образовательных учреждениях, держит на контроле соблюдение прав всех участников образовательного процесса. 

Автор: Иван Поляков17 сентября 2018, 14:06

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