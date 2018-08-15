"ЕР" поможет подготовиться к новому учебному году

В общественных приемных "Единой России" стартовала традиционная августовская акция "Собери ребенка в школу". Партия не только помогает малообеспеченным и многодетным семьям учебниками и вещами, но и предупреждает родителей о проблемах, с которыми можно столкнуться перед началом нового учебного года.



прочитано 237 раз