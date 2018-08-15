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Общество

"ЕР" поможет подготовиться к новому учебному году

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
В общественных приемных "Единой России" стартовала традиционная августовская акция "Собери ребенка в школу". Партия не только помогает малообеспеченным и многодетным семьям учебниками и вещами, но и предупреждает родителей о проблемах, с которыми можно столкнуться перед началом нового учебного года.
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Приемные организовали горячие линии, привлекли к участию в них представителей министерств по вопросам образования и профильных департаментов, рассказала председатель комиссии президиума генерального совета "ЕР" по работе с обращениями граждан к главе партии, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. По ее словам, позвонить и задать интересующие вопросы, связанные с учебным процессом, может каждый гражданин.

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Сенатор отметила, что рекомендации будут давать квалифицированные эксперты. "Кроме того, в общественных приемных начались тематические встречи, в которых принимают участие учителя, родители, представители общественных организаций", – сказала она.

Встречи с гражданами, посвященные подготовке к новому учебному сезону, проводят депутаты-единороссы всех уровней. Приемные контролируют выполнение требований пожарной безопасности, защиту учебных заведений от террористических угроз и их готовность к чрезвычайным ситуациям, соблюдение санитарных норм, состояние классов, пищеблоков, спортивных и актовых залов, уровень охраны и прочее.

Фото: voronezh.er.ru

Проверки уже прошли в Московской, Самарской, Томской, Ульяновской и других областях, в Хабаровском, Ставропольском и Пермском краях, в Республике Коми, в Дагестане и Чечне.

Карелова подчеркнула: акция "Собери ребенка в школу" стала хорошей традицией общественных приемных "Единой России". По ее словам, партийцы сделают все, чтобы учащиеся, родители и педагоги встретили новый сезон в хорошем настроении. "Чтобы в школах было комфортно, интересно и безопасно", – резюмировала она.

Автор: Иван Поляков15 августа 2018, 13:42

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