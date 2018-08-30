"Единая Россия" помогает собирать детей в школу

В рамках традиционной августовской акции "Единой России" "Собери ребенка в школу" партийцы подготовили для нуждающихся учащихся 45 тысяч рюкзаков и комплектов. Собрать детей в школу помогали депутаты всех уровней, региональные комитеты "ЕР" и неравнодушные граждане, сообщила вице-спикер Совета Федерации, глава комиссии Президиума Генсовета "Единой России" по работе с обращениями граждан к председателю партии Галина Карелова.



Первые подарки уже начали поступать адресатам. Ребята получают все необходимое к новому учебному году – дневники, тетради, канцелярские принадлежности, сертификаты на приобретение школьной и спортивной формы и обуви, а также канцелярские принадлежности. "Благодаря тому, что приемные тесно взаимодействуют с родительским сообществом и больше внимания уделяют готовности школ к новому году, удается охватить более широкий круг вопросов и решать их комплексно", – отметила Карелова.

В некоторых субъектах Федерации, подчеркнула парламентарий, адресная помощь будет расширена. К примеру, в Республике Коми многодетные семьи получат возможность направить часть средств регионального материнского капитала на подготовку детей к школе. Были максимально упрощены процедуры получения средств и дальнейшей отчетности. По словам Кареловой, выплатой на эти цели воспользовались уже больше тысячи семей.

В Ульяновской области родители будущих первоклассников получают дисконтные карты. Они дают скидку в размере 20% на форму и школьные принадлежности местных производителей. В Кабардино-Балкарии и Магаданской области нуждающиеся семьи получают адресную помощь на покупку школьных наборов, а в Железнодорожном внутригородском районе Самары местные первоклассники получили 610 подарков к новому учебному году.





Стоит отметить, что в общественных приемных "Единой России" действуют горячие линии по вопросам образования, где можно получить всю необходимую информацию относительно организации учебного процесса. Кроме того, приемные контролируют соблюдение требований пожарной безопасности в учебных заведениях, их защищенность от террористических угроз, готовность к чрезвычайным ситуациям, а также выполнение санитарных требований. Партийцы также проверяют состояние пищеблоков, актового и спортивных залов и многое другое.

В основном родителей волнуют вопросы организации питания детей, медицинское обслуживание, а также проблемы транспорта в сельских районах, сказала Карелова. Парламентарий подчеркнула, что региональные приемные "ЕР" работают с местными депутатами, которые контролируют исполнение обращений граждан. "Окончательные итоги подведем к 1 сентября, но уверена, что в этом году уровень подготовки школ к новому учебном году будет достаточно высоким", – добавила вице-спикер Совета Федерации.

Акция "Собери ребенка в школу" стала уже традиционной для единороссов. Она проходит в общественных приемных главы партии Дмитрия Медведева. В этом году акция стартовала 15 августа. Ее цель – помочь малообеспеченным и многодетным семьям учебниками и вещами, предупредить родителей о проблемах, с которыми можно столкнуться перед началом нового учебного года.