В Башкирии девушка пять лет проработала учителем без диплома

В 2013 году жительница села Карманово Янаульского района Башкирии устроилась на работу учителем русского языка. Работодателю она предъявила диплом педагога русского языка и литературы Башкирского государственного университета, передает портал mkset.ru. Выяснилось, что поддельный документ девушка приобрела за 17 тысяч рублей. После прокурорского вмешательства она уволилась.
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