Пьяный россиянин пытался зарядить телефон от ЛЭП и умер

В Коми двое пьяных мужчин пытались зарядить мобильный телефон, набросив провод на линию электропередачи. Это привело к трагедии, передает FlashNord.

ЧП произошло в двух километрах от села Шиладор. В результате неудавшейся попытки один мужчина погиб на месте, второго госпитализировали с ожогами. Кроме того, почти 200 жителей четырех близлежащих населенных пунктов на несколько часов оставались без электроснабжения.



