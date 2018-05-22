Полицейских обвинили в изнасиловании лопатой
Нападение произошло 28 ноября в подъезде дома в Бескудниковском проезде. На девятом этаже трое неизвестных избили мужчину, после чего сняли с него штаны и изнасиловали деревянным черенком лопаты.
Пострадавший сообщил о случившемся борцам с оборотнями в погонах. Он предположил, что это была месть за конфликт с дежурным офицером в полицейском участке города Жуковского – тот обвинил его в хамском поведении.
Москвич заподозрил, что исполнители имеют отношение к правоохранительным органам, услышав их разговоры. Оперативники столичного Управления собственной безопасности связались с подмосковными коллегами и выяснили, что к преступлению причастны два офицера и два сотрудника ППС.
Когда предлагаешь работу#гифка #лопата #мотороллер #испуг pic.twitter.com/eHRFP53bKe— Приколы, интересное (@xexe_club) 29 марта 2018 г.
Согласно данным ГУ МВД России по Московской области, в отношении подозреваемых назначена проверка. По ее результатам сотрудники, скорее всего, будут уволены из органов. Их непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
Подозреваемых задержали и поместили в изолятор временного содержания. На допросе они во всем сознались. Злоумышленникам грозит до восьми лет заключения, пишет "МК".
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