Полицейских обвинили в изнасиловании лопатой

Жителя Северного округа столицы изнасиловали черенком лопаты. Пострадавший предположил, что нападение стало местью за конфликт с дежурным офицером в полицейском участке города Жуковского.

Нападение произошло 28 ноября в подъезде дома в Бескудниковском проезде. На девятом этаже трое неизвестных избили мужчину, после чего сняли с него штаны и изнасиловали деревянным черенком лопаты.

Пострадавший сообщил о случившемся борцам с оборотнями в погонах. Он предположил, что это была месть за конфликт с дежурным офицером в полицейском участке города Жуковского – тот обвинил его в хамском поведении.

Москвич заподозрил, что исполнители имеют отношение к правоохранительным органам, услышав их разговоры. Оперативники столичного Управления собственной безопасности связались с подмосковными коллегами и выяснили, что к преступлению причастны два офицера и два сотрудника ППС.

Согласно данным ГУ МВД России по Московской области, в отношении подозреваемых назначена проверка. По ее результатам сотрудники, скорее всего, будут уволены из органов. Их непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Подозреваемых задержали и поместили в изолятор временного содержания. На допросе они во всем сознались. Злоумышленникам грозит до восьми лет заключения, пишет "МК".