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Изнасиловали и распотрошили: дикое убийство многодетной матери поразило Россию

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
В поселке Псебай Краснодарского края зверским образом убита 40-летняя мать пятерых детей Наталья Дмитриева. Женщине вынули внутренние органы и сбросили в канаву. 
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Жуткое преступление совершили совсем молодые люди. Они сначала избили жертву до полусмерти, потом изнасиловали. Затем задушили, а после всего сбросили тело в воду.

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По словам фельдшера "скорой", у женщины были обнаружены многочисленные гематомы, порван рот, отрезана мочка уха, внутренние органы вырваны и изломан череп. Преступники свои следы не заметали. Один из них, пьяный 16-летний учащийся местной гимназии, уснул недалеко от места преступления. Первоначально он взял всю вину на себя, передает "Московский комсомолец".

Родители малолетнего преступника заявили, что подросток не дружит с головой. Сельчане предположили, что его могут определить в психиатрическую клинику, а не в тюрьму. Тогда они подняли волну возмущения и не дали "замолчать" дикое преступление.

Примечательно, что у трагедии было много очевидцев. Но когда Наталья звала на помощь, за нее никто не заступился. "Я бы, может, и вышла на двор, да у нас в поселке улицы не освещают, откуда же мне было знать, убивают там кого или просто кричат? Вот только когда я услышала хрипы, вызвала полицию на всякий случай", – рассказала жительница Псебая. 

События рокового вечера развивались следующим образом. Наталья Дмитриева сидела с подругой в местном кафе "Ивушка". За соседним столиком "отдыхали" с большим количеством спиртного семь старшеклассников. Подростки попытались познакомиться с дамами. Женщины отказали и ушли.

Парни отправились за ними. По дороге завязалась перепалка. Один из парней ударил Наталью по голове камнем. Затем повалил женщину на землю и задушил ее. По его словам, случайно. По словам полицейских, подросток даже не вспомнил, как изувечил тело многодетной матери.

Через несколько дней после похорон Натальи ее односельчане собрались на митинг около Дома культуры. Они хотели призвать власть и правоохранительные органы к ответу и потребовали честного расследования. Местный житель Олег рассказал, что отец задержанного "имеет вес в области".

После народных волнений задержали еще одного парня. Отрабатываются версии о причастности к преступлению пятерых молодых людей. Местные жители опубликовали в Сети петицию с призывом помочь добиться справедливости – под ней подписались уже более 15 тысяч россиян.

Автор: Валерия Нарская21 мая 2018, 19:39

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