В Москве маньяк поил своих жертв водкой и бил молотком

Под Москвой разбился Ан-148 Олимпиада-2018 Расписание Олимпиады Медальный зачет Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Панайотов сделал заявление после крушения самолета
Зал взорвался после вульгарной выходки Бузовой
Панин разворошил гнездо Галкина после гей-скандала
В Сети всплыли развратные фото эскортницы из Дома-2
Взрослый сын Сенчуковой и Рыбина произвел фурор
партнеры
Воскресенье 18 февраля
Лента новостей
11:40
Медальный зачет Олимпиады-2018
11:29
Завоевавшие медаль российские лыжники были готовы к победе заранее
11:15
В Иране разбился пассажирский самолет
10:59
Звезда "Битвы экстрасенсов" поставила Галкина на место
10:11
На Курской АЭС произошел пожар
21:34
За кого болеть на Олимпиаде 18 февраля
19:44
Джигарханян потерял вырученные за продажу квартиры миллионы
19:32
Ольгу Бузову изощренно унизили на телевидении
18:29
Донцовой отрезали грудь из-за рака
17:58
Под Москвой в ДТП с грузовиком погиб человек
17:25
Россия проучила американцев под строгим надзором Путина
17:25
Почему стыдно за биатлон: Акимова дала скандальное объяснение
17:24
Пугачева нахамила ошарашенному Паулсу
17:01
Крутой о раке Хворостовского: Я понимал, что он болен и обречен
16:22
Сестра Шипулина выиграла золото Олимпиады
16:08
Харламова удивило хамство Галкина из-за критики шоу Первого канала
15:44
Российская красавица-чемпионка умерла в 22 года
15:06
Ольга Орлова высказалась о романе с Манучаровым
14:45
Дженнифер Энистон похорошела перед воссоединением с Брэдом Питтом
14:30
Патологию назвали причиной смерти трехлетней девочки в саду
14:06
Российским хоккеистам на Олимпиаде запретили жать руки американцам
13:52
Бузова уже рыдает: Соловьев угрожает ведущей "Дома-2"
13:30
Какие станции появятся в Московском метро в 2018 году
13:26
Российские лыжницы завоевали бронзу на Олимпиаде
13:07
Ваенга показала последствия своей болезни
12:22
Трехлетняя девочка перед смертью умоляла не вести ее в сад
12:11
Бесхребетный участник "Дома-2" позволил унизить его беременную жену
11:23
Целлюлитная стриптизерша мечтает о лаврах Ким Кардашьян
11:16
В отеле в центре Москвы загорелся лифт
11:05
Удивленный Коляда ответил на жесткую критику Тарасовой
10:47
В Москве таксист ограбил пассажира на 130 миллионов
10:30
Состояние борющейся с раком российской певицы резко ухудшилось
10:03
Страшные тайны: Михаил Горбачев
10:02
Старушка выжила после наезда многотонной фуры
00:02
Бессовестный Панин довел до бешенства зрителей "Дома-2"
22:18
В Подмосковье случился сбой в движении поездов
21:57
В Крыму семь человек погибли в страшной аварии
21:50
Охотник облил кислотой отказавшую ему возлюбленную
21:31
В США 13 россиян обвинили во вмешательстве в выборы
21:26
Севший в лужу Родченков вне себя от триумфа России
21:01
За кого болеть на Олимпиаде 17 февраля
20:52
Злопыхатели покусились на вещи российских фигуристов
20:26
В Москве при пожаре пострадал человек
20:17
Гибель девочки вскрыла жуткие нарушения в "Белоснежке"
20:10
Волочкову прорвало после скандала с дочкой и любовником
19:58
Российский чемпион перенес тяжелую операцию
19:42
Овечкина высмеяли за пропуск Олимпиады
19:18
Военные врачи спасают Никаса Сафронова
19:14
Запад поставил оплеванного Порошенко на место
19:11
Безумные регионы: ростовские обезьяны угнали автобус с носухами
18:40
Эскортница Рыбка обставила охрану Дерипаски
18:22
В Подмосковье нашли изрезанный труп школьницы
18:18
Почему люди обращаются за помощью к "Единой России"
18:15
Главные книги о здоровье
17:46
МОК неожиданно заступился за затравленных россиян
17:29
Кличко оценили дороже Билана
17:29
Дочь Глаголевой: Нет, время не лечит
17:22
В соцсети "ВКонтакте" назвали причину массового сбоя
17:22
Через Москву-реку построят 18 новых мостов
16:48
Совет на выходные
16:48
Северо-Восточную хорду сдадут в этом году
16:45
Володин предостерег от создания фильтров на пути законопроектов
16:33
Отец рассказал о странных синяках на теле замерзшей в Москве девочки
16:20
На Семенову набросились из-за обмана Кудрявцевой
16:00
Российская чемпионка утерла нос американским олимпийцам
15:59
Александр Добронравов даст юбилейный концерт в Москве
15:56
В социальной сети "ВКонтакте" произошел сбой
15:41
Склочник Солнцев чудовищно обрюзг и постарел
15:37
У похудевшей Марины Александровой заподозрили серьезную болезнь
15:36
В московском торговом центре "Авиапарк" ищут бомбу
14:47
Мельникова вышла в свет после родов
14:40
Триумфатора Спицова отправили на допинг-контроль сразу после победы
14:34
В Москве насмерть замерзла забытая воспитателем детского сада девочка
14:32
Драчунья из "Дома-2" беременна от любовника
14:09
На чем зарабатывают знаменитости
13:56
В Индии погиб турист из России
13:54
Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном
13:44
"Красная машина" разорвала словенцев в клочья
13:29
Энистон разводится ради воссоединения с Питтом
13:25
Как секс-скандал помог невероятному триумфу эскортницы Рыбки
13:24
В Петербурге приезжий воткнул девушке нож в горло
13:20
Эксперты поставили диагноз современным модникам
12:56
Бузова после любви в душе заявилась в храм
12:40
Новый столичный ресторан построили вокруг огня
12:38
Россиянам отказались поднимать пенсии
12:04
В Турции разбился самолет
12:01
Под Ростовом пьяная мать пришла к врачу с мертвым ребенком
11:52
Главные события Москвы с 16 по 22 февраля
11:51
Папарацци сняли Борисова в объятиях нежного молодого человека
11:34
Госдума досрочно увеличивает МРОТ
11:32
В столице электричка насмерть сбила двух безбилетников
11:26
В Москве загорелись бытовки с газовыми баллонами
11:14
В Дагестане стая собак загрызла четырехлетнего ребенка
10:56
Дебютант Спицов принес России бронзу
10:55
Двухлетний ребенок упал на рельсы в метро (видео)
10:43
Чем удивит Москва в 2018 году
10:40
Катастрофа Ан-148 оставила сиротами 13 детей
10:33
Почему Басков упорно скрывает молодого "любовника"
10:15
Отцовство признали смертельно опасным
10:15
В московском метро произошел глобальный коллапс
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханян потерял вырученные за продажу квартиры миллионы
Почему Басков упорно скрывает молодого "любовника"
Бузова уже рыдает: Соловьев угрожает ведущей "Дома-2"
Харламова удивило хамство Галкина из-за критики шоу Первого канала
В Москве насмерть замерзла забытая воспитателем детского сада девочка
Состояние борющейся с раком российской певицы резко ухудшилось
Общество

В Москве маньяк поил своих жертв водкой и бил молотком

Фото: flickr.com/Marcus Yeagley
Московский уголовный розыск не знает ни сна, ни отдыха: в городе завелся маньяк-убийца. Слухи заполонили столицу: без вести пропадают торговцы лошадьми, их связанные тела с пробитыми головами находят в Замоскворечье. Кто охотится за приезжими с толстыми кошельками – это предстоит выяснить сыщикам.
прочитано 2060 раз

Начало 20 годов прошлого века, советская власть только-только встает на ноги. Милиция из-под крыла ВЧК переходит в ведение НКВД. В стране – разруха, гражданская война, голод и эпидемии. Москва – более-менее спокойный город на фоне постреволюционного беспорядка.

ПО ТЕМЕ

Сексуальный маньяк угощал соседей котлетами из человечины

Ушлая посудомойка отравила 40 человек

Пьяные милиционеры забили до смерти майора спецслужб

 Криминальный СССР

Сюжеты Криминальный СССР

Зимой 1921 года по столице поползли слухи: кто-то зверски убивает торговцев лошадьми. Не очень богатые люди, но все же при деньгах, приезжают в столицу из разных губерний с целью обзавестись кобылой для рабочих нужд. Как ни странно, цены здесь ниже, а выбор даже больше, чем в провинции. Ну, еще бы, Москва тогда уже была центром торговли и предпринимательства.

Десять трупов нашли в Замоскворечье, еще три – в близлежащих районах. На пустырях и в заброшенных домах чуть ли не раз в неделю обнаруживают мешки, а в них – связанные тела с пробитыми головами. Кто убивает провинциалов и зачем? Судя по одежде, денег у них немного. Может, в Москве завелся маньяк-душегуб и измывается над людьми ради удовольствия? Но почему только над приезжими? Сыщики рассматривали все возможные версии.

Искали убийцу почти два года. За это время три десятка трупов обнаружили следователи в Москве. И все же им удалось выйти на след убийцы. Кто-то из сыщиков обратил внимание на тот факт, что все найденные тела были очень прочно и компактно связаны перед тем, как их помещали в мешки. Возможно, крепкие узлы вязал извозчик – у людей именно этой профессии такие навыки.

Да к тому же голова одного из трупов была обмотана детской пеленкой. Возможно, в семье убийцы только-только случилось пополнение. Круг поисков сужался – теперь агенты уголовного розыска искали семейного извозчика с маленьким ребенком.

Кадр youtube.com

В конце 1922 года во время обыска у очередного возничего все стало ясно. Чтобы не спугнуть, милиционеры приходили к извозчикам под предлогом проверки на самогоноварение – советская власть начала тогда активную борьбу с этим злом. В доме Василия Комарова, живущего на Шаболовке, сыщики почувствовали напряженность и нервозность хозяев и решили тщательно проверить все помещения. Когда милиционеры направились к чулану, глава семьи не выдержал и сиганул в окно.

Догнать его не удалось, зато в чулане нашли еще теплое тело очередного покупателя лошадей, приехавшего в столицу из соседней губернии. Опросив жену Комарова Софью (она, кстати, недавно родила мальчика), сыщики порадовались небольшой победе – часть важной работы была сделана. Оказалось, что сбежавший в окно супруг и есть тот самый душегуб и маньяк. И убивал он, действительно, больше для удовольствия, чем из-за денег.

Василий Комаров. Фото: wikipedia.org

Через два дня Комарова поймали – он прятался в селе Никольском под Москвой. На первых же допросах злодей сознался во всем. Заниматься кровавым ремеслом он начал полтора года назад и лишил жизни как минимум три десятка человек. При этом Комаров утверждал, что убивал только спекулянтов и таким образом боролся с угнетателями молодой страны Советов.

Через несколько недель Комаров оказался на скамье подсудимых. Освещать этот процесс века газета "Известия" послала одного из лучших своих авторов – Михаила Булгакова. Начинающий писатель подрабатывал тогда написанием статей в московских газетах. Так получилось, что герой очередной публикации Булгакова – первый достоверно известный маньяк, появившийся при Советской власти.

Михаил Булгаков. Фото: wikipedia.org

Родился он в 1877 году в Витебской губернии в сильно пьющей многодетной семье. С 15 лет Вася пристрастился к крепким спиртным напиткам. Причем пил не только водку или самогон, но и денатурат и политуру. В 20 лет был призван в армию, отслужил четыре года. Во время Русско-японской войны 1904—1905 годов уехал на Дальний Восток, где очень неплохо зарабатывал. Потом были Рига и Поволжье и, наконец, Москва.

На Шаболовке Комаров купил дом, женился, устроился работать извозчиком. Лошадь купил на конном рынке. Сюда, на большую площадь, где шла бойкая торговля кобылами, маньяк будет приходить регулярно в поисках жертв. Причем выбирать будет не покупателей, а, как он сам потом заявит на суде, спекулянтов – тех, кто покупал лошадь не для себя, а для перепродажи.

Фото: GLOBAL LOOK press/Alessandra Sarti

Всех своих жертв Комаров убивал одинаково – молотком по темечку. До этого приводил к себе домой под предлогом перепроверить какие-то бумаги на лошадь и наливал стакан водки. "Для закрепления сделки", – говорил без пяти минут покойнику.

Труп потом крепко связывал веревкой, соединив ноги с головой, и клал в мешок. Отвозил в Замоскворечье и выбрасывал. Первое тело маньяк зарыл в полуразрушенном соседнем доме, другие потом просто скидывал с подводы на землю где придется. Иногда мешки со своими жертвами Комаров топил в Москве-реке. Всего за 1921-22 годы он убил не менее 33 человек.  

Перед судом Комарова обследовали три ведущих психиатра страны и признали вполне вменяемым. На суде, когда маньяка спросили, зачем он убивал, тот пожал плечами и сказал: "Из-за денег", а на вопрос "Как это делал?" последовал лаконичный ответ: "Раз – и квас!" Но чем дальше, тем больше присутствовавшим на суде становилось ясно, что деньги для него не были главным стимулом.

Фото: GLOBAL LOOK press

"Вот, бывают такие животные, что убить его – двойная прибыль: и польза, и сознание, что избавишься от созерцания неприятного Божьего создания. Гусеница, скажем, или змея… Так Комарову – люди", – написал в своей статье Михаил Булгаков.

Комаров и его жена, признанная соучастницей в нескольких убийствах, были приговорены к расстрелу. Казнь привели в исполнение через несколько дней после суда. Годовалый сын Комарова был передан в сиротский приют.

Автор: Александр Пельт18 февраля 2018, 10:01

комментарии

Политика

Запад поставил оплеванного Порошенко на место
Виновата Олимпиада: В Киеве назвали безумную причину потери Крыма
Яценюк грозит России международным судом
Назван срок ввода миротворцев в Донбасс

Шоу-бизнес

Джигарханян потерял вырученные за продажу квартиры миллионы
Ольгу Бузову изощренно унизили на телевидении
Донцовой отрезали грудь из-за рака
Пугачева нахамила ошарашенному Паулсу

Проишествия

Российская красавица-чемпионка умерла в 22 года
Патологию назвали причиной смерти трехлетней девочки в саду
Охотник облил кислотой отказавшую ему возлюбленную
Пилоты Ан-148 устроили перебранку перед крушением

Lifestyle

Главные книги о здоровье
Мединский нажаловался на "50 оттенков"
Вышедший из тюрьмы убийца задушил Шкуру
У Марлона Брандо нашли любовника-комика
Шоу-бизнес

Состояние борющейся с раком российской певицы резко ухудшилось

Ламе понадобилась экстренная медицинская помощь
Шоу-бизнес

Харламова удивило хамство Галкина из-за критики шоу Первого канала

Гарика взбесила передача про гипноз
Шоу-бизнес

Пугачева нахамила ошарашенному Паулсу

Композитор сообщил подробности
Шоу-бизнес

Крутой о раке Хворостовского: Я понимал, что он болен и обречен

Композитор поделился сокровенным

Гороскоп

Злопыхатели покусились на вещи российских фигуристов
Совет на выходные
Опозорившийся Коляда загнал себя в угол
Экстрасенс пообещал боль российским хоккеистам на Олимпиаде

Фоторепортажи

Дженнифер Энистон похорошела перед воссоединением с Брэдом Питтом
Целлюлитная стриптизерша мечтает о лаврах Ким Кардашьян
Мельникова вышла в свет после родов
Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном

Спорт

Россия проучила американцев под строгим надзором Путина
Почему стыдно за биатлон: Акимова дала скандальное объяснение
Удивленный Коляда ответил на жесткую критику Тарасовой
Медальный зачет Олимпиады-2018

Регионы

Катастрофа Ан-148 оставила сиротами 13 детей
Безумные регионы: ростовские обезьяны угнали автобус с носухами
Верная собака насмерть замерзла вместе с хозяйкой в лесу
Коктейль за минет: студентка оригинально расплатилась в ночном клубе
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru