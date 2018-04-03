Хозяин "Зимней вишни" закатил банкет спустя сутки после трагедии

Истинным владельцем сгоревшего в Кемерово торгового центра "Зимняя вишня" является миллиардер Денис Штенгелов, постоянно проживающий в Австралии. На родину после пожара он приехать не пожелал. Более того, выяснилось, что спустя сутки после трагедии бизнесмен как ни в чем не бывало наслаждался обществом одной из звезд мирового тенниса.

Трагедия в Кемерово разыгралась 25 марта. А уже на следующий день в собственной теннисной академии Штенгелова KDV Sport, расположенной в Австралии, встречали легенду французского тенниса – Анри Леконта. "Анри сегодня с нами!" – радостно сообщают странички в соцсетях.

В это время весь мир уже знал о трагедии в торговом центре, принадлежащем миллиардеру, и о гибели десятков людей из-за халатности и ненадлежащего обеспечения пожарной безопасности со стороны управляющих.

"Но не отменять же праздник?! На выложенных наутро после трагедии счастливых австралийских фотографиях мы не встретим Дениса Штенгелова. Но зная, что он в тот день был дома, в Австралии, несложно предположить, чем был занят хозяин "Зимней вишни", пока в Кемерове разбирали завалы", – пишет сайт "Комсомольская правда".



Теннисная академия Штенгелова KDV Sport – один из самых главных проектов бизнесмена. 25 кортов, поля для мини-гольфа, дом приемов с рестораном и прочее – все это за 25 миллионов долларов.

Но свои миллиарды он сделал на знакомой каждому россиянину продукции – сухариках, чипсах, сушеных морепродуктах к пиву. Еще одно направление – кондитерские изделия. Фабрика предпринимателя выпускает самую разнообразную продукцию от мармелада до круассанов.

Напомним, в результате страшного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В качестве причин трагедии рассматриваются короткое замыкание, а также поджог.

Среди обвиняемых по делу – семь человек. В том числе управляющая сгоревшим ТРЦ Надежда Судденок, генеральный директор компании – собственника здания Юлия Богданова, а также один из охранников. Все они взяты под стражу до конца мая.