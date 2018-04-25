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Регионы

Безумные регионы: дом с привидением выставлен на продажу в Тюмени

Кадр из "Кентервильское привидение"
Дом с привидением в Тюмени, курсанты в летних рубашечках в Екатеринбурге и сельская Олимпиада в Удмуртии. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
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Дело о гибели троих детей при пожаре в в Кстовском районе Нижегородской области направлено в суд. Отец мальчиков, 24-летний мужчина, обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Он проживал в квартире со своей 23-летней супругой и тремя малолетними детьми – мальчиками 2012, 2013 и 2017 годов рождения. Ранним утром 9 февраля один из малышей, проснувшись раньше родителей, достал из кармана папиных брюк зажигалку. Ребенок играл с опасным предметом и поджег постельное белье на двухъярусной кровати. Все трое детей погибли. Обвиняемый полностью признал свою вину, сообщает Newsnn.

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Автор: Андрей Евлампиев25 апреля 2018, 19:00

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