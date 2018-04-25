Безумные регионы: дом с привидением выставлен на продажу в Тюмени

Дом с привидением в Тюмени, курсанты в летних рубашечках в Екатеринбурге и сельская Олимпиада в Удмуртии. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Дело о гибели троих детей при пожаре в в Кстовском районе Нижегородской области направлено в суд. Отец мальчиков, 24-летний мужчина, обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Он проживал в квартире со своей 23-летней супругой и тремя малолетними детьми – мальчиками 2012, 2013 и 2017 годов рождения. Ранним утром 9 февраля один из малышей, проснувшись раньше родителей, достал из кармана папиных брюк зажигалку. Ребенок играл с опасным предметом и поджег постельное белье на двухъярусной кровати. Все трое детей погибли. Обвиняемый полностью признал свою вину, сообщает Newsnn.

Жители Екатеринбурга стали свидетелями странной репетиции парада Победы. В городе продолжается снегопад, за один день выпала половина месячной нормы осадков. Укутанный в тулуп офицер вывел на плац одетых по-летнему курсантов-суворовцев. "Екатеринбург, 24апреля. Репетиция к 9 мая. Пусть дети мерзнут, а я командир мне в тулупчике. Хорошо!"– подписала свой пост в ВК свидетельница Екатерина Львовна. Помимо юношей, в объектив попали и марширующие девушки, также одетые не по погоде, передает Newizv.

Задержан подросток, до смерти забивший пенсионера. 15-летний житель Азова Ростовской области на днях подошел к 68-летнему мужчине и попросил сигарету. Тот ответил отказом, после чего подросток набросился на него с кулаками, обыскал карманы и скрылся с места преступления. Пострадавший скончался. Задержанный подросток, как выяснилось, был судим: в 2017 году получил условный срок за кражу и разбойное нападение, пишет Rostovgazeta.

Смартфон стал причиной смерти 13-летней школьницы в Красноярске. Девочка решила принять ванну, не прекращая разговора по телефону, который к тому же был подключен к зарядному устройству. Мать ребенка услышала донесшийся из ванной комнаты крик, стала стучаться в дверь и взломала замок. Школьница скончалась от удара током. Возбуждено уголовное дело по стаьтье"Причинение смерти по неосторожности", сообщает Inkazan.

Дом с привидениями продается в Тюмени на берегу реки Туры. Владелец заявляет, что новый хозяин, помимо 420 квадратных метров жилплощади и тихого района, получит в качестве бонуса одного призрака. Все удовольствие оценено в 40 миллионов рублей. Риэлторы между тем не верят, что покупатель быстро найдется: в столице области выставлено на продажу около 56 тысяч объектов, а самый дорогой не могут продать уже более года, передает Nashgorod.

Огромная свалка обнаружена в центре Омска. Появившаяся в соцсетях жалоба указывает адрес мусорки: улица Пушкина, возле дома № 67. Судя по всему, отходы скапливались здесь в течение долгого времени. Территория огорожена бетонным забором, и жители продолжают сбрасывать сюда мусор, несмотря на то, что его никто не вывозит. А рядом со стихийной свалкой припаркованы дорогие иномарки. Часть омичей винит управляющую компанию, другие считают, что виноваты сами жители, пишет "Город55".

Удмуртия не откажется от проведения сельских спортивных игр. Это мероприятие понравилось не только главе республики Александру Бречалову – в восторге и сами участники. Сейчас такие игры проходят в Удмуртии два раза в год, каждый раз в разных районах республики. Следующие летние соревнования пройдут в Киясово, где строится стадион. По словам Бречалова, игры не просто будут: власти поддержат их через инфраструктуру и финансирование, даже невзирая на некоторые сложности с бюджетом, сообщает Udm-info.

Лось и фура столкнулись 24 апреля на трассе недалеко от столицы Урала. Мужчина управлял грузовиком Scania с полуприцепом. На 160-м километре подъезда к Екатеринбургу от М5 Урал животное неожиданно выбежало на дорогу. Лось от удара погиб, на фуре осталась вмятина, пишет TagilCity.

Поход против клещей начался на военных полигонах в Волгоградской области. Специалисты медицинской службы Южного военного округа не только опрыскают территорию, но и обработают учебно-материальную базу. Мероприятия проводятся в преддверии летнего периода обучения, который начнется у военнослужащих 1 июня. Как сообщили в пресс-службе ЮВО, военнослужащие сейчас уничтожают крыс на жилых и служебных объектах. А в полевых лагерях оборудуют кольцевые защитные канавы и ловчие ямы для борьбы с грызунами – основными переносчиками клещей, передают "НовостиВолгограда.ру".

На пять лет в места заключения может попасть житель Салавата за поджог автомобиля. На улице Горького загорелся автомобиль "BMW", которым по доверенности управлял 33-летний местный житель. Подозреваемого полицейские задержали через несколько дней, его вычислил по записям камер наблюдения. Предположительно, поджог совершил неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений 44-летний местный житель, сообщаетт Mkset.

Автогазозаправку, угрожавшую жизни людей, прикрыли в Уфе. У предпринимателя отсутствовало обязательное заключение экспертизы, которое подтверждает соответствие опасного оборудования техническим требованиям. Кроме того, владелец не зарегистрировал заправку в Госреестре опасных производственных объектов. Решением суда деятельность точки приостановлена на 60 суток, возбуждено дело об административном правонарушении, пишет ToDay News Ufa.