Охранявший "Зимнюю вишню" ЧОП самоликвидировался

Кемеровское частное охранное предприятие "Центр защиты", которое работало в торговом центре "Зимняя вишня" до страшного пожара, было ликвидировано. Владельцы решили сами закрыть бизнес.

"Если б ЧОП не ликвидировался сам, Росгвардия забрала бы лицензию через суд, все документы были уже готовы", – рассказал советник директора ведомства Александр Хинштейн. Известно, что организация отвечала за безопасность и некоторых органов власти в Кемеровской области, передает телеканал "360". Как писали Dni.Ru, один из охранников был задержан Следственным комитетом по делу о пожаре в торговом центре.

