Школьницы упивались жестоким избиением девочки из-за парня

Инцидент произошел в городе Ленинске Волгоградской области. Видеозапись издевательств появилась в Сети.

По предварительным данным, школьницу избили из-за молодого человека, которому она периодически звонила, передает Life.ru. В то время, пока одна хулиганка била девочку ногами, другая снимала происходящее на камеру мобильного телефона. Жертва лежит в снегу, а за кадром слышны призывы: "Бей ее, лупи!" Присутствующие явно упиваются происходящим. Известно, что по факту публикации в Сети видео жестокой драки полиция региона уже проводит проверку, сообщает РИА Новости.