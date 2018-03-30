В Подмосковье мальчик умер из-за отравления "лимонадом"

В подмосковном Подольске скончался десятилетний мальчик. По предварительным данным, ребенок отравился неизвестной жидкостью во время прогулки: он нашел на улице бутылку из-под лимонада и выпил содержимое.
Мальчика доставили в больницу, но спасти его не удалось, передает Life.ru. По факту происшествия проводится проверка.
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