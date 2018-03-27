"Я не знала о нарушениях": гендир "Зимней вишни" нелепо оправдалась в суде

Генерального директора торгового центра "Зимняя вишня" Надежду Судденок доставили в Заводской районный суд Кемерово для избрания меры пресечения. На вопросы журналистов она ответила, что не признает свою вину, а также оправдалась, что не знала о существующих нарушениях.

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