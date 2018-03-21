Красноярский маньяк убил возлюбленную и сварил ее сердце

Ссора красноярских влюбленных превратилась в пир каннибалов. Мужчина убил подругу, а потом вырезал ее сердце и сварил в кастрюле.

Житель красноярского района Энергетиков вызвал скорую помощь, предварительно изранив себя ножом. Но ввести в заблуждение полицию, прибывшую на место преступления 20 марта, ему не удалось.

Стражи порядка восстановили картину произошедшего. 35-летний мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, поссорился с 27-летней подругой и нанес ей несколько ударов ножом.

"После этого он вскрыл грудную клетку погибшей, извлек левое легкое и сердце, затем начал варить сердце в кастрюле. В 15:00 этого же дня он вызвал бригаду скорой медицинской помощи, до прибытия которой причинил себе ножевое ранение грудной клетки", – приводит сообщение пресс-службы интернет-издание Newslab.ru.

Раненый вел себя агрессивно – его задержали совместными усилиями полиции и врачей. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Раньше у него уже были проблемы с законом. Как сообщается, преступник в тяжелом состоянии находится на лечении в больнице Красноярска.

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