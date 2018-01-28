Сексуальный маньяк угощал соседей котлетами из человечины

В СССР маньяков, как и секса, не было. Во всяком случае, на официальном уровне. Сексуальных маньяков, а тем более каннибалов, и подавно быть не могло. Лишь в середине 80-х годов с приходом эпохи гласности, выяснилось, что любители человеческого мяса все-таки водились на просторах Союза. Одним из таких людоедов, убийц и вымогателей был Алексей Суклетин.

Сегодня его имя уже подзабыто, да и вряд ли сравнится он с такими своими конкурентами, как Андрей Чикатило или Анатолий Сливко. Жертв на счету Суклетина в разы меньше: с 1979 по 1985 год он съел "всего лишь" семь человек, причем все жертвы маньяка были женского пола. Деяния людоеда и насильника оставили неизгладимый след в человеческой памяти, так что даже спустя три десятилетия упоминание его имени вызывает безотчетный страх в Татарстане и особенно в пригородах Казани.

Именно там жил Суклетин со своей молодой любовницей Мадиной Шакировой. Родился будущий людоед в столице Татарской АССР, а позже переехал подальше от города и поселился в садовом товариществе, в домике сторожа. К началу страшной карьеры каннибала успел получить два срока – за изнасилование и групповой грабеж. Через какое-то время после очередной отсидки Суклетин завел подружку и втянул ее в свои жуткие преступления.

Сама Шакирова вспоминала в беседах со следователем, что женщины привлекали Суклетина исключительно как гастрономические объекты: встречая их на улице, он делился с ней соображениями насчет того, сколько в соседке мяса и жира. Как-то раз его восхитила очень толстая женщина – каннибал прикинул, что только печень у нее весит килограмма три.

Удивительно, но свою любимую преступник почему-то не съел. Видимо потому, что Мадина исполняла при нем обязанности повара: она делала котлеты, холодцы и варила супы из человеческого мяса. Пара людоедов была гостеприимной: некоторые их соседи и сейчас с ужасом вспоминают, как их потчевали шашлыком в домике сторожа на окраине садового товарищества "Каенлык".





Следствие выяснило, что самой младшей жертве страшной семейки было всего 11 лет. Всех женщин любовники вместе разделывали кухонными ножами, а мясо пускали не только на супы и котлеты, но и делали долгоиграющие запасы – мариновали и закатывали в трехлитровые банки. Во дворе у каннибалов жила лайка, ей частенько перепадали остатки с барского стола. Собака тоже пристрастилась к человеческому мясу.

Каким же образом Суклетин заманивал своих жертв на разделочный стол? Уже во время следствия выяснилось, что маньяк умел производить впечатление на женщин. Широкоплечий, загорелый, с аккуратной бородкой, он хоть и не был красавцем, но женщинам нравилось его внимание, уверенные и властные жесты. Он действовал на многих из них гипнотически, особенно на тех, кто был не прочь пропустить стаканчик-другой.

Свою сожительницу Суклетин тоже как будто загипнотизировал – он полностью подчинил девушку своей воле. Поэтому она даже пикнуть не посмела, когда любовник приводил в дом женщин и занимался с ними сексом перед последующими убийством, разделкой и готовкой.





Однажды летом Суклетин привел домой маленькую девочку, одиннадцатилетнюю Валю Еликову. Он заманил ее в свою сторожку под предлогом угощения ягодами. Весь день Мадина играла с ребенком на участке, соседи рассказали, что слышали радостный детский смех. А после ужина Валю съели, предварительно изнасиловав, а затем убив. Эта история стала самым жутким эпизодом каннибальского триллера под Казанью.

Смерть маленькой девочки потрясла даже сожительницу Суклетина – через неделю после страшного убийства ребенка Мадина сильно поругалась со своим любовником и переехала жить к родителям. Но – свято место пусто не бывает, и каннибал быстро нашел себе новую подружку – Лидию Федорову.

Она, правда, оказалась слишком нервной и после очередных убийств стала шантажировать людоеда – дескать, сдаст его вместе с потрохами в милицию. А потрохов и другого мяса в доме, действительно, было немало. Каннибал даже приторговывал свежей вырезкой, когда место в холодильнике заканчивалось. Соседи были довольны – ведь они думали, что покупают парную телятину.

В итоге новую любовницу за споры с каннибалом пришлось тоже убить. Суклетин перерезал ей горло и вместе с дальним родственником Федоровой расчленил ее. Поужинав свежим мясом, два сытых преступника сожгли остатки тела, облив их соляркой.





Соскучившись по женскому теплу, каннибал снова пригласил к себе в дом Мадину Шакирову. Парочка занялась новым видом преступной деятельности – вымогательством. Как говорится, голь на выдумки хитра: любовники придумали целую театральную постановку для заманивания клиентов и выбивания из них денег.

Мадина ловила на дороге такси, предлагала водителю переспать с ней в качестве платы за проезд, заводила в дом и даже ложилась с таксистом в постель. В этот момент на пороге появлялся разъяренный муж и закатывал сцену ревности. Взбешенный супруг требовал компенсации за моральные унижения и таксисты, как правило, легко расставались со всей наличностью.

Через какое-то время криминальной парочке стало мало денег – аппетит, как известно, приходит во время еды. И тогда они приказывали таксистам привозить им по 100, а то и 200 рублей в качестве платы за распутство. В один прекрасный день водитель, вырвавшись из лап каннибалов, отправился прямиком в милицию. История казанских каннибалов почти закончилась…

Всю компанию задержали на следующий день. Шакирова, которая была выбита из колеи неожиданным визитом людей в форме, сразу стала давать показания, которым милиционеры сперва не поверили. Каннибализм в садовом товариществе в эпоху победившего социализма – это что-то немыслимое! Но во время обысков в доме нашли вещи убитых, а в саду следователи обнаружили четыре мешка человеческих костей.

Судебно-медицинская экспертиза признала Алексея Суклетина и Мадину Шакирову вменяемыми. Каннибал до последнего осознавал, что с ним происходит, и на вопрос охранника в СИЗО о наличии колюще-режущих предметов в камере отвечал: "А зачем? Меня государство бесплатно расстреляет". Суд приговорил казанского каннибала к расстрелу, а его подельницу отправил в колонию на 15 лет.