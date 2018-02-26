Совративший школьницу учитель избежал наказания

55-летнего заслуженного артиста России, надругавшегося над своей несовершеннолетней ученицей, освободили от ответственности. Педагог сделал предложение потерпевшей, что гарантировало ему свободу.

В Санкт-Петербурге преподаватель одного из учебных заведений Юрий Бондаренко был обвинен в растлении 15-летней девочки. По версии следствия, дирижер несколько лет встречался с малолетней ученицей втайне от своей супруги и родителей девочки. Роман завершился беременностью и абортом. На допросах артист признал свою вину, но всеми силами пытался не дать делу ход: не являлся по повесткам в суд, ссылаясь на слабое здоровье.

Как стало известно Telegram-каналу объединенной пресс-службы городских судов Петербурга (ОПС), Бондаренко воспользовался примечанием к статье "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста", которое гласит, что обвиняемый может быть освобожден от ответственности в связи со вступлением в брак с потерпевшей. К тому моменту жертве уже исполнилось 18 лет.

Эта история берет начало в одном из лучших учебных заведений — лицее искусств "Санкт-Петербург", в котором дети обучаются хоровому пению и игре на музыкальных инструментах. В 2011 году должность дирижера оркестра там занял 53-летний руководитель военного ансамбля заслуженный артист России Юрий Бондаренко. Уже тогда между 12-летней ученицей и преподавателем завязалось близкое общение – сначала в рамках дозволенного, затем более откровенное. К тому моменту, как девочке исполнилось 14 лет, она призналась в любви своему наставнику. У них возник роман, сопровождающийся регулярными встречами и интимной близостью в различных отелях Петербурга.

Как стало известно следствию, девочка рассказывала об отношениях с учителем близким подругам, но те не стали обращаться ко взрослым. Позже она узнала, что беременна, и пыталась сделать аборт, не поставив родителей в известность. Потом пострадавшая сообщила обо всем бабушке и тете, но дирижер смог убедить их хранить молчание, а ее родителям сказал, что она беременна от ровесника.

Когда девочка сделала аборт, Бондаренко снова стал видеться с ней, и она все-таки рассказала обо всем родителям.

Из-за оттягивания судебного процесса Бондаренко удалось дождаться совершеннолетия своей жертвы и воспользоваться примечанием к уголовной статье, которая позволила ему жениться на потерпевшей и тем самым избежать тюремного срока. Официально Бондаренко уволился из лицея по собственному желанию.