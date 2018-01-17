Священник-педофил Грозовский сел на 14 лет

Приозерский городской суд Ленобласти признал священника РПЦ Глеба Грозовского виновны в надругательстве над детьми. Он приговорен к 14 годам колонии строгого режима, передает "Газета.ру".

Как установили следователи, Грозовский надругался на тремя девочками. Это произошло в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. В октябре 2013 года священник был объявлен в международный розыск, спустя почти год его задержали в Израиле.