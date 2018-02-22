Ростовчанин две недели гадил соседям через дыру в потолке

Супружеская пара в течение многих лет не могла ужиться с соседями, которые проживали этажом ниже. Когда конфликт достиг точки кипения, один из его участников просверлил в полу отверстие и в течение двух недель через него испражнялся.



Между двумя семейными парами, проживающими в одной из панельных многоэтажек Ростова-на-Дону, годами не утихал конфликт. Доходило до того, что соседи решали разногласия с помощью кулаков. Непростые отношения ростовчан длились так долго, что их дети успели вырасти, обзавестись семьями и съехать. Утомленная многолетней войной супруга соседа сверху поставила мужа перед выбором: либо он идет на мировую, либо остается жить один. Конфликтный по своей природе мужчина не захотел идти на компромисс и выбрал второй вариант. Дальнейшее развитие событий повергло в шок подписчиков паблика "Подслушано Ростов-на-Дону", где дочерью пенсионера была опубликована вся история.

Девушка утверждает: ее отец воспользовался тем, что соседи уехали в отпуск, просверлил отверстие в полу своей квартиры и вывел туда сливную трубу от туалета. В течение двух недель затаивший обиду мужчина испражнялся через эту конструкцию, вплоть до возвращения супругов.

"Теперь я точно понятия не имею, как закончить этот конфликт и помириться с соседями!" – жалуется дочь разгневанного ростовчанина.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщает ростовский портал "Блокнот". Жители Ростова-на-Дону посоветовали девушке, пристыженной поступком родственника, сводить отца на прием к психотерапевту.