Неуловимый извращенец в красной шапочке терроризирует москвичек

Жители поселка Коммунарка в Новой Москве готовы устроить самосуд над маньяком, которого никак не поймает полиция. Извращенец подстерегает женщин с детьми в укромных местах и демонстрирует им свое "мужское достоинство".

Эксгибиционист начал свои "гастроли" еще весной прошлого года. В Коммунарке уверены, что это местный житель. Парень подстерегает женщин с детьми только там, где не установлены камеры и нет мужчин, спускает штаны и демонстрирует половой орган.

Последнюю выходку с оголением он устроил буквально на днях, несмотря на мороз. По словам очевидцев, "стриптизеру" до 30 лет, на нем были джинсы, бежевые ботинки и красная шапка с белым помпоном.

Начинал "неуловимый" антиобщественную деятельность на площадке на Бачуринской улице и возле школы на Фитаревской. В августе его замечали возле детского сада "Золотой петушок" в поселке Газопровод. С зимы он подстерегает жертв на тропинке, ведущей в школу из Газопровода в Коммунарку, возле жилого комплекса "Новая звезда".

По словам свидетельницы последней выходки "террориста", все просто растерялись от шока. "Сначала я решила, что он по нужде стоит. Скажу, думаю, пару ласковых, а он, гад, трясет. Я – за телефон, а он развернулся и медленным шагом пошел", – рассказала женщина.

Публикация от Vnutrennee Sgoranie (@syrkinanton) Июл 23, 2016 at 3:44 PDT

"МК" напоминает: эксгибиционизм подпадает по статью Уголовное кодекса "Развратные действия". Наказание – штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

Возмущенные жители района неоднократно обращались в правоохранительные органы, но извращенцу удавалось скрываться до их прибытия. Мужская часть населения, устав от бездействия стражей порядка, готова поймать извращенца, надавать тумаков и сдать полицейским.