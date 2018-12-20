На Камчатке пять часов считали пассажиров самолета

Рейс SU-1731 авиакомпании "Аэрофлот", который должен был вылететь из Петропавловска-Камчатского в Москву, был задержан на пять часов из-за расхождения в данных аэропортовых служб и экипажа о количестве пассажиров на борту, передает портал newizv.ru. В ходе повторного подсчета расхождения были устранены. Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

