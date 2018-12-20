В Тюмени сгорел частный дом

Вечером 19 декабря в частном доме на улице Шмидта в Тюмени произошел пожар, передает портал nashgorod.ru. Первые подразделения спасателей прибыли на место через пять минут после сообщения.

С огнем боролись 22 человека и шесть единиц спецтехники, однако справились с ним спустя час. Дом полностью сгорел, но спасателям удалось избежать распространения пламени на соседние строения. Пострадал один человек, его доставили в больницу. Причиной пожара могло стать короткое замыкание.