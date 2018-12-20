В Волгограде семья с тремя детьми отравилась газом

Из частного дома на Автотранспортной улице в Ворошиловском районе Волгограда забрали в больницу 69-летнюю женщину, ее 44-летнюю дочь, 17-летнюю внучку и двух годовалых правнуков, сообщает портал novostivolgograda.ru. По предварительным данным, семья отравилась угарным газом.
Пострадавшие уже находятся в сознании. Им ничего не угрожает.
Актриса бессовестно симулировала тяжелую болезнь
Они встретились на торжественном банкете
Примадонна и президент поздравили именинницу
Певица убеждена: не нужно цепляться за людей