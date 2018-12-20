Пенсионерка из Ижевска сама назвала мошенникам данные банковской карты

В Ижевске после обращения 70-летней местной жительницы возбуждено дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба", передает портал udm-info.ru. Пенсионерка рассказала, что вечером 18 декабря ей на телефон позвонила девушка, представившаяся сотрудницей банка.

Она сообщила, что за оплаченные банковской картой покупки ей положена выплата в размере десяти тысяч рублей. Однако для этого якобы необходимо продиктовать номер банковской карты и напечатанный на обратной стороне код. Доверчивая пенсионерка назвала эти данные, после чего с ее счета списали почти 60 тысяч рублей.

Устанавливается личность подозреваемой. В полиции Ижевска напомнили, что пароли и CVV-коды банковских карт ни в коем случае нельзя разглашать. В противном случае мошенники могут получить полный доступ к счетам клиента.