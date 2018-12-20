В Нижнем Тагиле женщину-ветерана пытались выселить из квартиры

Тагилстроевский районный суд признал недействительным договор купли-продажи, заключенный между женщиной – ветераном Великой Отечественной войны и добровольным "помощником", передает портал tagilcity.ru. Документ был подписан в ноябре 2017 года.

Покупатель пообещал, что, несмотря на заключенный договор, женщина сможет проживать в своей квартире до смерти, а он будет заботиться о ней, покупать продукты и лекарства. Позже выяснилось, что в бумагах содержатся противоречивые условия. В частности, там говорилось, что пенсионерка должна съехать из квартиры в день подписания документа. При этом ее право на пользование жилым помещением формально сохранялось.

