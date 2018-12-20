Под Вологдой двое мужчин погибли при пожаре

В деревянном доме в деревне Игнатовское в Шекснинском районе Вологодской области произошел пожар, передает FlashNord. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров. Строение уничтожено огнем. При разборе завалов спасатели обнаружили тела двух мужчин.
Согласно предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрического обогревателя. По факту случившегося ведется проверка.
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