Под Краснодаром при пожаре погибли пятилетний ребенок с бабушкой

В одном из домов в Советской станице Краснодарского края произошел пожар. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили внутри тело пятилетнего мальчика и 66-летней женщины, передает портал rostovgazeta.ru. Следы насильственной смерти на трупах не зафиксированы.
По одной из версий, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. По факту случившегося проводится проверка.
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