Самолеты застряли на два дня на Ямале

Самолеты не могут покинуть аэропорт Надыма из-за погодных условий с полудня 19 декабря, передает Ura.ru. Причиной стало резкое потепление, которое сменилось столь же стремительным похолоданием до -40.
Взлетно-посадочная полоса обледенела, специалисты заняты ее обработкой. В приемной АО "Надымское авиапредприятие" пообещали исправить ситуацию в ближайшее время.
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