На Урале мать до смерти напоила младенца водкой

Прокуратура Челябинской области обжаловала приговор Красноармейского районного суда, освободившего от ответственности 40-летнюю местную жительницу, обвиняемую по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", передает портал "ФедералПресс". Областной суд приговор отменил и направил дело на новое рассмотрение.
По версии обвинения, женщина в течение нескольких недель поила новорожденного водкой, чтобы он быстрее засыпал и вел себя спокойнее. Младенец скончался.
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