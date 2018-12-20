Российский вулкан выбросил семикилометровый столб пепла

Днем 20 декабря вулкан Шивелуч, расположенный на расстоянии около 45 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района в Камчатском крае, выбросил столб пепла на высоту 6,7 тысячи метров над уровнем моря, передает телеканал "360". Определить путь распространения пепла специалисты затруднились из-за облачности, которой закрыт вулкан.
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