В Краснодаре банда Деда Мороза ограбила кондитерскую (видео)
На записи видно, как в кафе ворвались вооруженные люди в праздничных костюмах. Все присутствующие в испуге упали на пол. После этого неизвестные забрали деньги из кассы и скрылись до прихода полиции.
Посетители и сотрудники кондитерской не пострадали. Работники заведения отказались назвать сумму, похищенную бандой Деда Мороза. Правоохранители пытаются установить личности преступников, передает Пятый канал.
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