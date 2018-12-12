Под Петербургом осудили задержавшего педофила мужчину

Суд в Ленинградской области вынес приговор ветерану чеченской войны и многодетному отцу, который задержал и доставил в полицию подозреваемого в педофилии, передает телеканал "360". Мужчина поймал злоумышленника в городе Тосно. Он отобрал у него ключи от машины и на ней доставил злодея в руки правоохранителей. Суд приговорил его к исправительным работам на срок в один год и семь месяцев.