Единороссы показали достойный результат на выборах
"Об этом свидетельствуют предварительные данные предварительных исследований, данные экзитполов, а где-то уже и данные, которые связаны с подсчетом, уже проведенным избирательными комиссиями", – сказал председатель правительства.
Он отметил, что успешно выступили кандидаты на высшие должности в субъектах Федерации, которых выдвинула и поддержала "Единая Россия". "Результаты, естественно, будут подтверждены уже в ходе окончательного подсчета поданных голосов", – добавил Медведев.
В частности, премьер-министр отметил результат мэра Москвы Сергея Собянина. "По данным экзитполов, Сергей Семенович также лидирует. Надеюсь, все это завершится очень серьезной, уверенной победой", – сказал председатель правительства. По данным на утро 10 сентября, действующий градоначальник лидирует с большим отрывом от других кандидатов, набирая около 70% голосов избирателей.
Единый день голосования проходил в минувшее воскресенье, 9 сентября. В 26 субъектах Федерации выбирали высших должностных лиц, в 16 – депутатов региональных законодательных собраний.
В 12 субъектах граждане голосовали за кандидатуры в депутаты административных центров, в восьми – за глав административных центров. Кроме того, состоялись 15 кампаний по выборам в органы местного самоуправления (более 23 тысяч мандатов), а также досрочные выборы семи депутатов Госдумы.
Так, в Саратове большинство голосов на довыборы в нижнюю палату получил кандидат от "Единой России", журналист Евгений Примаков. "Надо отметить, что ни одной жалобы со стороны избирателей не поступило", – рассказал секретарь саратовского регионального отделения партии Иван Кузьмин.
Хорошие результаты единороссы продемонстрировали и в остальных субъектах Федерации. Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что на многих территориях региона партия получила более 50% голосов избирателей. В свою очередь власти Владимирской области отметили существенно повысившуюся по сравнению с прошлыми выборами явку.
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