Гинекологи "настучали" следователям на потерявшую невинность школьницу

Омские медики после осмотра сообщили следователям о том, что 16-летняя пациентка занимается сексом. Ее первому партнеру грозит срок за совращение несовершеннолетней.

В свою очередь правоохранители выяснили, что невинности жительница Любинского района лишилась в 15 лет. Соблазнил ее 22-летний скотник близлежащей фермы. Теперь молодому человеку грозит уголовное дело за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, передает "Вечерний Омск".

В ноябре 2016 года в СМИ появилась информация о том, что правоохранительные органы якобы обязали врачей сообщать о несовершеннолетних, лишившихся невинности. Однако тогда речь шла о подростках, не достигших 16-летия (возраста согласия по российскому законодательству).

Напомним, в августе 2016 года в городе Альметьевске Республики Татарстан разгорелся скандал из-за того, что 24-летняя учительница русского языка и литературы занималась сексом с 15-летней ученицей. Во время утех девушка получила повреждения интимных органов. Правоохранительные органы установили, что секс произошел дома у преподавателя.

Ранее сообщалось о двух преподавательницах из штата Огайо, арестованных за совращение учеников. 32-летняя Джессика Лэнгфорд, замужняя учительница математики, попалась на занятиях оральным сексом с 14-летним учеником своей школы. По такому же обвинению была арестована 23-летняя Мадлен Маркс – ее обвинили в связи сразу с двумя несовершеннолетними учащимися.