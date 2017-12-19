Учительницу отправили в тюрьму за секс с учеником

Обвинение в изнасиловании и растлении несовершеннолетних предъявлено преподавательнице из американского штата Орегон. Муж застал ее в постели с 16-летним учеником.

29-летнюю Андреа Бабер арестовали после того, как отец ее ученика получил анонимное письмо. К посланию прилагались фотографии, запечатлевшие его 16-летнего сына в весьма интересной ситуации с преподавательницей английского языка.

Автором письма, как выяснилось, был муж учительницы. Незадолго до этого, 5 декабря, он застал супругу в постели с подростком. И решил поинтересоваться у соседа: знает ли тот, чем занимается его сын в свободное от уроков время?

Андреа Бабер преподавала английский язык в христианской академии в Спрингфилде, штат Орегон. Интимная связь с учеником началась еще в 2016 году, когда подростку едва исполнилось 15 лет.

Отец юноши, получив письмо от "неизвестного доброжелателя", обратился в полицию. Андреа Бабер предъявили обвинение в изнасиловании и растлении, а также предоставлении наркотиков и алкоголя несовершеннолетнему. Женщина содержится под стражей в ожидании суда. Выпустят ее только под залог в полмиллиона долларов, пишет The Daily Mail.

Ранее сообщалось о двух преподавательницах из штата Огайо, арестованных за совращение учеников. 32-летняя Джессика Лэнгфорд, замужняя учительница математики, попалась на занятиях оральным сексом с 14-летним учеником своей школы. По такому же обвинению была арестована 23-летняя Мадлен Маркс – ее обвинили в связи сразу с двумя несовершеннолетними учащимися.