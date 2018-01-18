При перестрелке в Волгограде погиб человек

В Красноармейском районе на юге Волгограда произошла перестрелка. "В результате перестрелки трое человек получили ранения, они доставлены в больницу. Еще один человек – мужчина 1993 года рождения – скончался от полученных травм в машине скорой помощи, которая везла его в больницу", – цитирует ТАСС заместителя начальника пресс-службы областного МВД Антона Корнаухова.