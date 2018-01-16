Друг рассказал о самоубийстве пермского головореза
Оказывается, произошедшую 15 января резню в школе, в которой пострадали 15 человек, можно было предотвратить. О том, что бывший ученик задумал недоброе, знал его приятель. Однако он и не предполагал, что именно.
"Вообще я думал, что он хочет покончить с собой прямо в школе. Он много говорил о том, что его все задолбало, он устал, все вокруг дебилы", – цитирует парня Telegram-канал Mash. По его словам, рано утром он пошел к товарищу, чтобы отговорить от непоправимого поступка. Но когда молодой человек пришел к другу, того уже не было дома.
В том, что страшный инцидент можно было предотвратить, уверена и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. "Этой трагедии могло не случиться, если бы вовремя поступил сигнал, вовремя отреагировали специалисты", – написала она на своей странице в Facebook по итогам расширенного совещания в Перми. По ее словам, в регионе будет создана специальная группа, которая проведет аудит системы профилактической работы с детьми.
По мнению Анны Кузнецовой, инцидент в пермской школе продемонстрировал непрофессионализм специалистов, отсутствие коммуникации и преемственности в работе ведомств региона. "Повышение квалификации кадров, работающих с детьми, — это, как мы видим, жизненно важно для наших детей. И, наконец, вопросы безопасности и охраны школы", – заключила омбудсмен.
Напомним, 15 января двое несовершеннолетних – ученик и бывший ученик школы устроили в ее стенах кровавую резню. В результате ЧП ранены 12 учеников, педагог младших классов и сами нападавшие. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.
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