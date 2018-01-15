Люди в масках захватили заложников в школе в Перми

Группа неустановленных людей в масках напали на учеников школы №127 в Перми, передает URA.Ru. Сообщается, что один из классов они взяли в заложники. на место ЧП выехал глава города Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник департамента образования Людмила Серикова. По предварительным данным, пострадала учительница и несколько учеников. На месте работают несколько бригад скорой помощи.

Всех пострадавших – пятерых школьников и одного преподавателя – забрала скорая помощь, передает RT. По информации источника, ЧП началось с конфликта между учащимися. Школьники получили ножевые ранения.